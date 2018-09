Via Pacis raddoppia: in 2500 al via il 23 settembre

Domenica 23 settembre 2018, con partenza alle 9 da via della Conciliazione, si svolgerà la 2ª edizione della Rome Half Marathon Via Pacis, evento promosso da Roma Capitale e dal Pontificio Consiglio della Cultura, Dicastero della Santa Sede, con l’organizzazione della FIDAL – Federazione Italiana di Atletica Leggera.

La gara, alla quale è abbinata la Run For Peace, una non competitiva di 5 chilometri, ha fatto registrare un incremento di iscritti superiore del 50% rispetto alla prima edizione, quando a tagliare il traguardo furono in 1650. Sono 2547 gli iscritti alla mezza maratona che domenica prossima partirà alle ore 9 da via della Conciliazione, a ridosso di Piazza San Pietro. Un numero che proietta la gara, al secondo anno di svolgimento, tra le prime dieci prove sulla distanza in Italia.

Le nazioni rappresentate sono 42, inclusa l’Italia che conta 2226 iscritti. I cinque paesi più rappresentati dopo l’Italia sono la Gran Bretagna con 23, la Polonia con 21, Filippine con 15, Norvegia e Olanda con 12.

In ambito nazionale, invece, il Lazio è la regione più rappresentata con 1784 iscritti (1466 da Roma e provincia). A seguire ci sono la Campania con 102, la Toscana con 73, la Lombardia con 68, Sicilia e Puglia con 46.

Dei 2547 iscritti, 1971 sono uomini e 576 donne. Gli iscritti più longevi gli 80enni Antonio Rao e Aldo Zaino, la più longeva è Patrizia Cardinale (66 anni) mentre il più giovane, o meglio i più giovani, sono i gemelli Lorenzo e Franco Bianconi (18 anni) e la più giovane è la slovacca Nada Daabousova (21 anni).

Run For Peace: attesi in 5000 alla non competitiva: La non competitiva di 5 chilometri, Run For Peace, partirà alle 9.20 sempre da via della Conciliazione e al via si attendono oltre 5.000 persone. Il percorso è affascinante perché si svilupperà sui Lungotevere dai Fiorentini ai Pierleoni, si entrerà nel centro storico da via del Teatro Marcello, si passerà per Piazzza Venezia, Piazza del Gesù, Largo di Torre Argentina, Corso Vittorio Emanuele II, via San Pio X per terminare in via della Conciliazione.

Quest’anno la Run For Peace ha lanciato il Progetto Charity coinvolgendo diverse associazioni no profit che hanno prenotato centinaia di pettorali solidali. Le iscrizioni alla Run For Peace (Euro 10), possono essere effettuate on line sul sito della Via Pacis, al villaggio Run Fest dal 20 al 22 settembre, dalle 10 alle 19, o nei seguenti negozi di articoli sportivi: Footworks, Cat Sport, Fashion Sport, LBM, Sport Uno, Emporio Macallè e Planet Sport.