Riflessioni antropologiche sulla storia della maternità

Nella mattinata di giovedì 29 marzo 2018, presso la biblioteca Gianni Rodari via F. Tovaglieri 237A a Tor Tre Teste, in collaborazione con i musei scientifici di Roma Capitale, e nell’ambito del progetto “EUREKA! In biblioteca. Il bello della scienza a portata i mano”, è stata presentata la relazione del dott. Gaspare Baggeri dl titolo: Io madre, la maternità nella storia.

La figura della donna prossima la parto, con le forme arrotondate, quasi opulente, portatrice di vita, e quindi sacra è stata una tra le prime raffigurazioni umane che ci sono giunte dalla più remota antichità.

Potentissima era la valenza salvifica e protettrice di queste donne, madri, dee che a rischio della propria vita (il rapporto vita/morte durante le concitate fasi del parto non sempre volgeva a favore della vita) erano disposte a custodire nel proprio corpo una nuova vita per poi metterla a disposizione dell’intera comunità; il neonato, infatti, specialmente nei remoti tempi delle prime comunità umane era considerato figlio dell’intera comunità, perché, una volta cresciuto e diventato adulto avrebbe contribuito alla vita dell’intero clan/villaggio.

Partendo dalle prime raffigurazioni delle cosiddette “veneri paleolitiche” il dott. Baggeri, antropologo ed esperto di storia degli strumenti medici, ha narrato la storia della maternità proponendo un punto di vista particolare ed assolutamente interessante: la storia delle rappresentazioni anatomiche legate al mondo della maternità e della nascita.

Con un rapido, per motivi temporali, excursus storico sono state mostrate ai partecipanti all’incontro le immagini di numerosi ed affascinamenti ex voto con le riproduzioni fedeli di parti anatomiche legate al mondo della gestazione: neonati, mammelle e soprattutto uteri in terracotta che riproducevano in scala tutte le conformazioni morfologiche alle quali noi oggi, solo grazie alle moderne tecnologie, siamo abituati.

Emozionato il relatore ed emozionante e garbato il coinvolgimento con il quale ha saputo comunicare la delicatezza e la potenza dell’argomento: l’intimità della relazione sentimentale tra le donne (di sempre, di ieri come di oggi) e la vita che portano dentro di loro.

Un sala interessata ha potuto comprendere meglio le relazioni tra le prime civiltà umane, ma anche quelle più vicine a noi per tempi e cultura come gli etruschi e i Romani, ed il mondo della maternità e della gestazione fino alla conclusione naturale nell’evento del parto.

Un’iniziativa interessante che -ancora una vota- ha visto coinvolta la Biblioteca Comunale Gianni Rodari sempre attenta e partecipe ad eventi ed iniziative volte alla valorizzazione culturale del territorio.

Olga Di Cagno