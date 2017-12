“Natale al centro con i Giochi di Strada”

L’ASD Giochi di Strada (presieduta da Dora Cirulli) parteciperà alla Manifestazione “Natale al Centro” promossa dal Municipio I di Roma Capitale, un’iniziativa che si propone di portare nelle splendida cornice del centro cittadino la magia, le atmosfere e le tradizioni del Natale con attività rivolte a un pubblico di ogni età.Oltre quaranta eventi e spettacoli animeranno le vie e le piazze del Primo Municipio tra il 22 dicembre e il 7 gennaio: teatro, giochi di strada, incontri e mostre d’arte per tutti i gusti.

Fino al giorno della Befana i visitatori infatti potranno assistere a cori a cappella per le strade di Prati, Borgo e Trionfale, spettacoli per bambini e giochi di strada a Monti, piazza San Silvestro, piazza di Pietra, mostre d’arte al mercato Trionfale, visite guidate “animate” a Trastevere, Celio, Monti, e infine un intero villaggio dedicato alla Befana alla Città dell’Altra Economia di Testaccio.

L’Associazione – da anni impegnata nella ricerca e salvaguardia del patrimonio ludico delle regioni italiane e di tutto il mondo- offrirà soprattutto ai più piccoli e alle loro famiglie la possibilità di scoprire i giochi e i passatempi dei nostri nonni che, i senza Internet e videogiochi, si dilettavano dando spazio soprattutto alla fantasia, con giocattoli fai-da-te e con molto movimento all’aperto; ai nostri visitatori verrà data la possibilità di fare “un viaggio nel tempo” e di cimentarsi con piastrelle, trottole, freesbee, birilli, scacchi giganti e molto altro, il tutto in clima di festa e allegria che vuole promuovere di uno stile di vita sano e attivo.

Durante la manifestazione l’associazione sarà presente:

il 28 dicembre 2017, dalle 11.00 alle 17.00 presso Piazza di Pietra ( lato Tempio di Adriano);

il 29 dicembre 2017, dalle 11.00 alle 17.00 presso Piazza San Silvestro;

dal 03 al 04 gennaio 2018 presso Piazza San Lorenzo in Lucina;

il 05 gennaio 2018 presso Piazza San Silvestro

Natale al Centro 2017 è organizzato dal Primo Municipio e realizzato a cura delle associazioni Bell’Italia 88, Boncompagni22, Città dell’Altra eEonomia, Decanto, Giochi di strada, I pifferari, La Platea e con il contributo di: C.F.C. PUBLIMEDIA SERVICE S.c.a.r.l., Consorzio BIO ROMA società cooperativa agricola a. r.l., Associazione Culturale l’Angelo di Castello, Associazione Culturale Allestimenti Fiere, Associazione Culturale ROMADUEMILAEVENTI.

Per maggiori informazioni: tel. 334-3614005 338-9242503

giochidistrada@gmail.com

www.giochidistrada.it