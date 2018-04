La Coppa del Mondo Pallavolo fa tappa ai Fori Imperiali di Roma domenica 29 aprile

Le emozioni del Mondiali di Pallavolo scorreranno per via dei Fori Imperiali e certamente nelle vene delle migliaia di bambini che domenica 29 aprile animeranno il grande evento del “Memorial Franco Favretto”.

La Coppa del Mondo, l’ambito Trofeo che verrà consegnato nelle mani della formazione che si laureerà Campione, verrà esposta fra i 100 campetti allestiti tra il Colosseo e Piazza Venezia. Sarà l’occasione per i giovani pallavolisti per farsi immortalare in un selfie, da soli o insieme ai compagni di squadra, e avere uno straordinario ricordo da custodire gelosamente negli anni a venire.

L’arrivo a Roma sarà la prima tappa del Trophy Tour, che porterà la Coppa del Mondo in tutte le città italiane che ospiteranno le gare dei Mondiali di pallavolo 2018, secondo un calendario in via di definizione.

Alla Città Eterna, dove il Mondiale prenderà il via il 9 settembre con Italia-Giappone, e al Comitato Organizzatore Locale del Mondiale, l’onore di aprire questa importante passerella.

Ad animare la manifestazione ci sarà anche Andrea Lucchetta, campione del Mondo con l’Italia nel 1990 e commentatore televisivo che come di consueto farà giocare i tanti piccoli pallavolisti a Volley S3 con il suo modo di fare coinvolgente e divertente.

Ai Fori Imperiali, durante l’evento, è previsto uno stand in cui sarà possibile chiedere informazioni sul Mondiale e acquistare i biglietti per la partita di Roma.