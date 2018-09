Empoli-Lazio 0-1: basta un goal di Parolo

La Lazio dopo la sosta della Nazionale ha ripreso la marcia vincente ed ha espugnato di misura Empoli, nella quarta giornata della Seria A Tim 2018/19. Match winner del Castellani è stato Marco Parolo, autore della rete vincente ad inizio ripresa.

Sul taccuino anche il nome di Strakosha il quale per ben due volte ha salvato il risultato e messo in cassaforte lo 0-1.

Ma la Lazio ha continuato anche a fallire troppe palle goal, costringendo i suoi tifosi ad una sofferenza infinita. Sono state clamorose le occasioni fallite soprattutto da Correa e Marusic: il primo ha colpito il palo mentre il secondo ha ciccato incredibilmente la palla del raddoppio.

Prima grande parata di Strakosha

Nella trasferta del Castellani mister Inzaghi non ha stravolto la sua squadra mettendo in campo il suo undici tipo, con Immobile davanti supportato da Luis Alberto e da Lulic e Marusic sulle corse offensive.

Nei primi minuti del primo tempo le squadre hanno badato più a studiarsi e la prima occasione da goal è arrivata al 29’ con Acquah: l’ex Toro ha chiamato l’estremo difensore biancoceleste alla prima grande parata di giornata e sulla respinta Krunic ha concluso alto sulla traversa.

La Lazio si è fatta vedere poco dopo con un’azione portata avanti da Parolo per Luis Alberto, lo spagnolo poi ha servito Lulic che a sua volta ha sfornato l’assist per Immobile. Il bomber però ha ciccato il colpo decisivo favorendo l’intervento difensivo di Acquah.

Al 39’ il palo ha fermato il colpo di testa di Acerbi, vicinissimo al goal del vantaggio sugli sviluppi di calcio d’angolo. Poco dopo, a pochi istanti prima del duplice fischio dell’arbitro, Milinkovic di tacco ha provato il gran goal ma sulla sua strada ha trovato l‘ottima risposta del portiere empolese Terracciano.

Parolo match winner

All’inizio della ripresa al Castellani la Lazio ha trovato immediatamente la rete del vantaggio: Lulic ha messo in mezzo, Rasmussen è scivolato e Parolo con un tocco di destro ha battuto Terracciano.

Gli ospiti dopo il goal poi hanno pensato più ad amministrate anche perché Inzaghi ha dovuto fare anche i conti con l’infortunio di Radu, ko per un problema muscolare. Al suo posto è entrato Caceres e nel valzer delle sostituzioni Inzaghi ha inserito Correa e Durmisi, al posto di Milinkovic e Luis Alberto.

Al 88’ proprio l’ex Samp e Siviglia si è divorato il vantaggio: azione solitaria di Immobile che da posizione defilata ha calciato in porta con Terracciano che respinto proprio sui piedi di Correa il quale, a porta spalancata, ha colpito il palo. In pieno recupero anche Marusic si è divorato un goal già fatto e nell’ultima azione del match l’Empoli è stato ad un passo dal clamoroso pari.

La Lazio infatti ha dovuto ringraziare il suo portiere che ha compiuto un vero miracolo su Caputo. Alla fine sono arrivati tre punti importantissimi pieni di sofferenza.

Le pagelle di Empoli-Lazio 0-1

LAZIO

Strakosha 7 – Il portierino biancoceleste è stato decisivo con due prodezze: la prima sullo 0-0 a tu per tu con Acquah e la seconda a tempo praticamente scaduto su Caputo.

Wallace 5 – Il brasiliano in zona goal ha colpito un palo ma nella sua zona di pertinenza è stato un disastro. Alla fine ha rischiato la frittata con una clamorosa disattenzione, alla quale per fortuna Strakosha ci ha messo più di una pezza.

Acerbi 7 – Per fortuna c’è l’ex Sassuolo che ha compensato le mancanze del suo compagno di reparto.

Radu 6 – Il veterano biancoceleste finché è rimasto in campo ha giocato una discreta partita.

54′ Caceres 6.5 – È entrato in campo nel migliore dei modi arginando gli attaccanti empolesi.

Marusic 5.5 – Il montenegrino in questo avvio di stagione sta faticando oltre misura. Il mancato goal del raddoppio è stato qualcosa di incredibile.

Parolo 7 – Ha messo la sua firma indelebile sul successo della Lazio al Castellani.

Leiva 7 – Il brasiliano è stato l’uomo in più a centrocampo dei laziali. A dieci minuti dalla fine ha accusato dei crampi ma da vero guerriero è rimasto in campo stringendo i denti.

Milinkovic 6 – Il serbo può e deve dare di più: meno tocchi leziosi e più concretezza. In questa gara si è visto solo per il colpo di tacco parato dal portiere empolese.

67′ Correa 5 – Si è acceso nel finale ma certi goal non si possono e non si devono sbagliare.

Lulic 6.5 – il capitano biancoceleste in questa gara ha corso tantissimo ed ha avuto il merito di servire l’assist per la rete decisiva di Parolo.

Luis Alberto 5 – Anche lo spagnolo sta faticando a trovare la forma e la continuità dell’anno scorso.

75′ Durmisi sv.

Immobile 5.5 – In quest’inizio di stagione stanno mancando i suoi goal. Il bomber ha le polveri bagnate, anche perché latitano gli assist e le giocate di Luis Alberto.

All. Simone Inzaghi 6.5 – Il mister ha scoperto una quadra cinica, capace di portare in porto un’importantissima vittoria difendendo per due gare consecutive uno striminzito goal di vantaggio.

EMPOLI

Terracciano 6.5, Di Lorenzo 6, Silvestre 6, Rasmussen 5, Veseli 6; Acquah 6.5 (75′ Traore 6), Capezzi 5, Bennacer 5.5 (81′ Mraz sv); Zajc 5.5 (60′ La Gumina 5.5), Krunic 5, Caputo 5.5. All. Aurelio Andreazzoli 5.5.

Arbitro: Orsato (sez. Schio) 6.5

Il tabellino di Empoli-Lazio 0-1

Marcatore: 47′ Parolo (L)

Empoli (4-3-2-1): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Rasmussen, Veseli; Acquah (75′ Traore), Capezzi, Bennacer (81′ Mraz); Zajc (60′ La Gumina), Krunic; Caputo. A disp.: Fulignati, Provedel, Marcjanik, Maietta, Untersee, Brighi, Lollo, Ucan, Jakupovic. All.: Aurelio Andreazzoli.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu (54′ Caceres); Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic (67′ Correa), Lulic; Luis Alberto (75′ Durmisi); Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Patric, Basta, Bastos, Badelj, Murgia, Cataldi, Caicedo. All.: Inzaghi.

Arbitro: Orsato (sez. Schio). Ass.: Schenone-Imperiale. IV uomo: Guccini, VAR: Pairetto, AVAR: Tegoni.

NOTE – Ammoniti: 7′ Silvestre (E), Bennacer (E), 42′ Parolo (L), 80′ Durmisi (L), 87′ Marusic (L). Recupero: 1′ pt; 4′ st.