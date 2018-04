Udinese-Lazio 1-2: Roma agganciata al terzo posto

La Lazio espugna il Friuli “Dacia Arena” ed aggancia la Roma al terzo posto alla vigilia del derby della Capitale. Una domenica positiva per i tifosi laziali vista anche la contemporanea sconfitta dell’Inter a Torino e del pari del Milan contro il Sassuolo.

Tutto dunque procede nel verso giusto, attenzione però a non sottovalutare il ritorno in casa del Salisburgo, prima di concentrarsi totalmente sulla stracittadina.

Tornando alla gara di Udine, valida per la 31ª giornata della Serie A Tim, gli Inzaghi boys prima vanno sotto nel punteggio e poi rimontano con Immobile e Luis Alberto, condannando l’ex Oddo all’ottava sconfitta consecutiva.

Rimonta decisiva

La Lazio va ad Udine senza Parolo ed Inzaghi decide di schierare dal primo minuto Luis Alberto e Felipe Anderson insieme. La gara è subito in salita perché al 13’ Lasagna di testa in tuffo sorprende Bastos ed infila un cross a mezz’altezza di Larsen.

La partenza ad handicap scuote la Lazio che alza i ritmi della gara, dopo il 20’ di gioco Milinkovcic-Savic impegna in angolo Bizzarri e sul conseguente corner Leiva colpisce sottomisura ma l’estremo difensore bianconero è strepitoso bloccando la sfera, evitando così il tap-in vincente di Bastos.

L’appuntamento con il goal però è rimandato di pochi minuti: si accende Felipe Anderson sulla sinistra che serve Lulic in quale tira con la sfera che va sui piedi di Immobile per il goal del 1-1 (27° goal in campionato).

Sul pari la Lazio, prima dell’intervallo, con un’altra fiammata ribalta definitivamente il punteggio. Questa volta Immobile è il suggeritore per Luis Alberto che con un perfetto diagonale infila Bizzarri.

Con la testa alle prossime sfide

Nella ripresa Inzaghi fa rifiatare alcuni suoi uomini chiave. Lulic ad esempio è dolorante è viene sostituito con Patric, qualche minuto più tardi Murgia rileva Luis Alberto e poi Caicedo sostituisce il bomber Immobile, che tra l’altro era anche diffidato.

Negli ultimi venti minuti di gioco Felipe Anderson indossa anche la fascia da capitano mentre in campo da annotare il brivido finale con Jankto che di testa sfiora il pari prima che Murgia va vicinissimo al goal del 1-3.

Le pagelle di Udinese-Lazio 1-2

Strakosha 6 – Per lui gara con poco lavoro da svolgere. Sul goal subito non ha particolari responsabilità.

Bastos 6 – L’unico neo di una buona gara è sulla marcatura su lasagna in occasione del goal friulano.

de Vrij 6.5 – Perfetto come sempre.

Luiz Felipe 6.5 – Il brasiliano sta crescendo bene, lui sarà il futuro quando nella prossima stagione la Lazio sarà orfana di de Vrij.

Marusic 6 – Per lui soprattutto una gara di copertura, svolta abbastanza bene.

Luis Alberto 7 – Decide l’incontro con il suo diagonale vincente, giustamente nella ripresa Inzaghi loi preserva in vista del Salisburgo e del derby.

60′ Murgia 6 – Nel finale sfiora il tris.

Leiva 7– Sugli scudi anche in questa gara, prima del pari di Immobile di testa sfiora in pari.

Milinkovic 6 – Ancora troppo lezioso, in questa gara però i suoi giochetti non creano grattacapi.

Lulic 6.5 – Il bosniaco non è al meglio fisicamente tant’è che lascia campo al Larsen in occasione del goal di Lasagna ma poi si rifà propiziando il goal di Immobile

46′ Patric 6 – Lo spagnolo presidia a dovere la sua fascia di competenza.

Felipe Anderson 7 – Il brasiliano continua nel suo momento positivo, buon anche l’intesa con Luis Alberto.

Immobile 7.5 – Ad Udine arriva il 27° goal in campionato in 28° presenza. È un bomber implacabile, ora sotto con il Salisburgo e derby.

72′ Caicedo 6 – Fa rifiatare Immobile ma si nota solo per un giallo che regala un calcio piazzato pericoloso agli avversari.

All. Simone Inzaghi 7 – Dopo la sosta la Lazio continua nel suo momento positivo, una scia di risultato che riportano la Lazio al terzo posto a pari punti con la Roma, proprio alla vigilia con il derby. Ma prima della stracittadina c’è da espugnare l’Austria per staccare il passa per le semifinali di Europa League.

UDINESE

Bizzarri 5.5, Nuytinck 5, Danilo 6, Samir 6 (59′ Widmer 5), Larsen 6, Barak 5, Balic 5.5, Jankto 6, Adnan 5 (72′ Ingelsson 5.5), Lasagna 6.5, Maxi Lopez 5 (71′ De Paul 5).

All. Massimo Oddo 5.5.

Arbitro: Rocchi (sez. Firenze) 6.

Il tabellino di Udinese-Lazio 1-2

Marcatori: 13′ Lasagna (U), 26′ Immobile (L), 37′ Luis Alberto (L)

UDINESE (3-5-2): Bizzarri; Nuytinck, Danilo, Samir (59′ Widmer); Larsen, Barak, Balic, Jankto, Adnan (72′ Ingelsson); Lasagna, Maxi Lopez (71′ De Paul). A disp. Scuffet, Borsellini, Pezzella, Zampano, Hallfredsson, Pontisso, Perica. All. Massimo Oddo.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, de Vrij, Luiz Felipe; Marusic, Luis Alberto (60′ Murgia), Leiva, Milinkovic, Lulic (46′ Patric); Felipe Anderson, Immobile (72′ Caicedo). A disp. Guerrieri, Vargic, Lukaku, Basta, Wallace, Caceres, Radu, Di Gennaro, Nani. All. Simone Inzaghi.

ARBITRO: Rocchi (sez. Firenze). Ass: Di Liberatore-Tonolini. IV: Pinzani. VAR: Abisso. AVAR: Lo Cicero.

NOTE. Ammoniti: 75′ Caicedo (L), 94′ Murgia (L). Recupero: 1’pt; 4′ st.