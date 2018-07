Tutto pronto per la 5ª tappa dell’ ICS Beach Volley Tour Lazio 2018

Tutto è pronto per la 5a tappa dell’ ICS Beach Volley Tour Lazio 2018. Dopo Terracina, Sperlonga, Fregene e Anguillara (la prima storica volta sul lago di Bracciano) il circuito regionale più atteso andrà in scena sabato 21 e domenica 22 luglio allo stabilimento Acqua e Sale di Maccarese.

Quella di Maccarese (Fiumicino) è la penultima uscita, in collaborazione con il promoter Roma beach Tour. La chiusura è prevista il 28 e 29 luglio alla Pinetina di Ostia, dove saliranno sul podio non solo i vincitori della tappa, ma anche quelli della classifica generale che tiene conto dei punteggi accumulati dai beachers in tutte e 6 le uscite.

Nella classifica attualmente c’è grande equilibrio e le uniche a vincere due tappe sono state le gemelle Eleonora e Michela Mansueti, campionesse in carica del circuito. L’Acqua e Sale sarà un’importante crocevia per delineare le gerarchie.

Per il terzo anno di fila FIPAV Lazio e Istituto per il Credito Sportivo hanno creato un’importante sinergia, con il sostegno della Regione Lazio, innalzando notevolmente la qualità di una competizione riconosciuta ormai a livello nazionale come una delle più spettacolari. Nel week end verrà assegnato nuovamente anche il premio fair play OMIA Laboratoires che nelle precedenti uscite è andato a Milena Stacchiotti, Camilla Izzi, Davide Acconci ed Elitza Krasteva.

Canale 10, tv ufficiale dell’ICS Beach Volley Tour Lazio 2018, trasmetterà la telecronaca delle due finali – maschile e femminile – di Maccarese.

I vincitori delle 4 tappe:

16-17 giugno Terracina – Rive di Traiano: E. Mansueti e M. Mansueti (femminile) e L. Colaberardino e F. De Luca (maschile)

23-24 giugno Sperlonga – Alta Marea: M. Culiani e J. Luca (femminile) e D. Panici e A. Saturnino (maschile)

7-8 luglio Fregene – Albos Club: M. Stacchiotti e S. Lusenti (femminile) e Dav. Acconci e Dan. Acconci (maschile)

14-15 luglio Anguillara – Arcobaleno Beach: E. Mansueti e M. Mansueti (femminile) e M. Canegallo e T. Casellato (maschile)