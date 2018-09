Trofeo Coni Kinder + Sport, la pallavolo del Lazio festeggia il 4° posto

Dopo la vittoria al Trofeo delle Regioni, la FIPAV Lazio conclude il Trofeo CONI Kinder+Sport a Rimini con l’ennesimo ottimo risultato in campo giovanile. La squadra maschile guidata da Alessandro Barbiero e quella femminile allenata da Vincenzo Ferrise hanno portato la pallavolo della nostra regione al 4° posto nella classifica generale FIPAV.

I ragazzi e le ragazze classe 2006, protagonisti del progetto “Sviluppa il Tuo Talento” del CQT di Roma 3, hanno totalizzato 9 vittorie su 12 partite di Volley S3 contro le altre rappresentative italiane. Nel volley meglio hanno fatto soltanto la Liguria (1°), il Veneto (2°) e l’Emilia Romagna (3°). Come nelle Olimpiadi, tutti i risultati delle 40 discipline presenti hanno poi contribuito al medagliere del Trofeo CONI Kinder+Sport, in cui il Lazio ha conquistato il bronzo salendo sul podio con 107 punti, dietro a Piemonte (110) ed Emilia Romagna (108).

Il nostro movimento fa un grande applauso a tutti gli atleti e le atlete e allo staff tecnico per il bel risultato conseguito. La pallavoloromana e laziale si confermano ai vertici in Italia in campo giovanile, anche e soprattutto grazie a un percorso di qualificazione che parte da lontano e coinvolge, a partire dai 12 anni, tutte le società del territorio

Complimenti a tutti dal Presidente FIPAV Lazio Andrea Burlandi, dal Presidente della FIPAV Roma Claudio Martinelli e dai Consiglieri dientrambi i Consigli Regionali.

Le squadre Maschile: Lorenzo Guarneri (Volleyball Santa Monica), Patrizio Luzi e Valerio Luzi (Pallavolo Pomezia), Andrea Sette (Pallavolo TorSapienza) e Tommaso Maddaluno (Roma Volley)

Femminile: Giada Cherubini (Pallavolo Tor Sapienza), Giorgia Comandini (Volley Lab de Settesoli), Giulia Dell’Olio (KK Eur Volley),Francesca Pierdonati (Giro Volley) ed Elisa Roccoli (Pol. Roma 7 Volley)

Trofeo Coni Kinder + sport – i risultati: Maschile: Lazio-Molise 3-0 /Liguria-Lazio 3-0 / Lazio-Calabria 2-1/ Campania-Lazio 0-3 /Lazio-Marche 2-1 / Lazio-Umbria 2-1.

Femminile: Campania-Lazio 3-0 / Lazio-Marche 3-0 / Liguria-Lazio 2-1 / Umbria-Lazio 0-3 / Lazio-Sardegna 3-0 / Abruzzo-Lazio 0-3.