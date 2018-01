Lunedì 15 gennaio 2018 alle ore 16.15 ci sarà la prima di tre Conferenze con relative proiezioni, le altre due sono in programma per lunedì 22 e lunedì 29 sempre nel mese di gennaio e sempre con inizio alle ore 16.15, di un lavoro realizzato dalla Prof.ssa Loredana Mambella: “DA ROMA A PESCARA SULLA VIA DELLA CULTURA, LA TIBURTINA-VALERIA”.

Il lavoro verrà presentato alla Facoltà di Lettere e Filosofia della Università degli Studi La Sapienza di Roma presso il Dipartimento delle Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche (al primo piano Aula Geografia,Facoltà di Lettere e Filosofia) con il patrocinio dell’AIIG.

Sarà ripercorso, partendo da Roma, in un affascinante viaggio di poco più di 200 km il tragitto della antica Consolare Tiburtina-Valeria, un viaggio tra Lazio e Abruzzo, tra splendidi borghi,piatti tipici, folklore, musica, poesia.

Lunedì 15 gennaio 2018 la prima parte: da Roma ad Arsoli e la seconda parte: da Oricola a Valico di Forca Caruso.

Lunedì 22 gennaio la terza parte: da Ortona dei Marsi a Chieti.

Lunedì 29 gennaio la quarta parte: Pescara.

La millenaria storia di Roma e dei romani si intreccia con quella delle antiche popolazioni italiche, un viaggio a ritroso nel tempo ma anche attuale, dalla foce del Tevere a quella del Pescara,dal Tirreno all’Adriatico,valicando l’Appennino centrale!

Ancora una volta il IV municipio è il Municipio dal quale parte un lavoro che è un omaggio a quelle civiltà, quella romana ma non solo, che sul cammino della Storia hanno lasciato vestigia che ancora oggi, se attentamente visitate, salvaguardate e studiate, possono contribuire allo sviluppo dell’uomo del XXI secolo.

Nell’immagine, il sistema viario dell’antica Roma di collegamento con il mare Adriatico. In viola la via Tiburtina Valeria, in rosso la via Salaria, in blu la via Flaminia