Quarantatré poeti più cinque per Ischitella

“Per Ischitella e le belle persone che ho avuto il piacere di incontrarvi”. E’ la dedica apposta ad una sua bella poesia in friulano di Francesco Indrigo (terzo classificato della XIV edizione del Premio Ischitella- Pietro Giannone). La poesia era accompagnata da questo breve testo che spiega eloquentemente come avviene spesso lo scambio con i poeti ai quali l’amico Pierino Comparelli rivolge un garbato invito a comporre, se lo vorranno una poesia su o per Ischitella. Detto in ischitellano al poeta viene rivolto un invito simile a questo: Nun gn’jè pe cumanne, ma falle!

La lettera (datata 15 novembre 2017) : “Caro Vincenzo buongiorno, qualche giorno fa il gentilissimo Pierino Comparelli mi ha telefonato e tra le cose che ci siamo detti m’ha ricordato l’impegno di dedicare una poesia ad Ischitella. L’avevo abbozzata da tempo ma come sai ti riprometti di riprendere il filo all’occasione più propizia, che per onorare quella promessa è questa. Non avendo la sua mail mando a te il testo (cosa che avrei comunque fatto) che so essere l’anima pulsante del Premio di poesia e delle iniziative poetiche. Se cortesemente puoi passarla a Pierino te ne sarei grato. Un caro saluto a te e Pierino. Francesco Indrigo”.

Da li’ sfesis

Propit di lì, da chȇs stradelis, da chei vicui

a ti scjavassin i foucs di chel vint di lengàs

imbastardats e sparagnats al marciat globàl.

A pararesin ciants, cisichès, sgrisui

ch’a vegnin fora da li’ sfesis da li’ murais,

da chȇs pieris blancis e grisis dulà ch’a polsa,

dulà ch’a cundùra Ischitella.

Ciaminador ch’i ti partisis par ciatati,

sintiti tal orli da la plaza granda

a scoltâ chel furmiàr di feveladis

ch’a si mesedin, ch’a scjvin i siarais

e van a torzeon, subulant cu li’ mans

in sacheta par i clapons da li’ stretis,

di sigùr una, a dis di te.

Dalle fessure / / Proprio da lì, da quei viottoli, da quei vicoli / ti attraversano i fuochi di quel vento di parlate / imbastardite e risparmiate al mercato globale. / Parrebbero canti, sussurri, brividi / che fuoriescono dalle fessure delle muraglie, / da quelle pietre bianche e grigie dove riposa, / dove resiste Ischitella. / / Viandante che parti per incontrarti, / siediti sull’orlo della piazza grande / ad ascoltare quella moltitudine di idiomi / che si mescolano, che eludono i recinti / e gironzolano, fischiettando con le mani / in tasca per i massi delle calli, / sicuramente uno, dice di te.

Francesco Indrigo è nato a San Michele al Tagliamento, VE, nel Friuli storico. Risiede in Località Santa Sabina, a San Vito al Tagliamento, PN. Ha pubblicato in riviste, antologie, albi e fogli sparsi. Nel 2001 la raccolta Matetâs (Nuova Dimensione ed.); nel 2005 Foraman (Campanotto ed.); nel 2008 Foucs (New Print ed.); nel 2009 Revoc

s di tiara (Kappa vu ed.); nel 2013 La bancia da li’ peraulis piardudis (Kappa Vu ed.). È vincitore di premi di poesia nazionali ed internazionali. Fa parte del gruppo di poesia/laboratorio “Majakovskij”.

Per la completezza dell’informazione ci piace ricordare che oltre ad Indrigo ci sono stati altri quattro poeti (Giovanni Scarale, Vincenzo Mastropirro, Nadia Mogini e Pietro Stragapede) che si sono aggiunti ai 43 (raggruppati nel volume di cui diremo tra poco) per un totale di 48… finora.

Segnaliamo per la lettura una scheda sul libro 43 poeti per Ischitella, in cui si può leggere una bella introduzione di Rino Caputo e una recensione di Cosma Siani. Ecco il link: http://www.poetidelparco.it/9_1314_43-Poeti-per-Ischitella.html

Un’altra recensione di Maria Gabriella Canfarelli, con citazione di versi salienti delle poesie è a questo altro link: https://www.abitarearoma.net/omaggio-ischitella-citta-della-poesia/

Non resta che augurare una buona lettura.

Tanti sono i poeti che hanno dedicato una loro poesia alla piccola patria dei poeti delle altre lingue d’Italia (3).

V. L.