“Ponti: immediati controlli su infrastrutture a Roma e nel Lazio”

“Ribadiamo, come da mesi stiamo chiedendo, la immediata necessità di monitorare ponti, viadotti, sottopassi presenti nella Capitale e nella regione Lazio per evitare sciagure come quella avvenuta a Genova.

I cittadini debbono sapere se superare il Viadotto della Magliana ed il collegato Ponte Morandi, come il Ponte Marconi o gli altri ponti è senza pericolo, oppure se ci si trova a rischiare la vita come è accaduto a Genova. E soprattutto se al momento non sono stati attivati tutti i controlli fra i più accurati, che ormai oggi dovrebbero essere facilitati dall’ausilio delle nuove tecnologie, ed

in caso di dubbia staticità le infrastrutture debbono essere interdette per i mezzi pesanti o se la situazione è ancora più grave si deve procedere con la chiusura completa, anche a costo di qualche disagio in più per la circolazione. Non si può far rischiare la vita ai cittadini”.

E’ quanto dichiara in una nota Piergiorgio Benvenuti, Presidente Nazionale del Movimento Ecoitaliasolidale.

“Dalla Via del mare alla Pontina, dai Ponti sulla Portuense fino alla Tangenziale, vi è necessità di conoscere nella più totale trasparenza lo stato di pericolo dei ponti e dei sottopassi presenti a Roma, in primis per il rischio crollo del Ponte della Magliana e di Ponte Marconi, già più volte e da più parti segnalato. Senza tante parole, vi è necessità urgente di interventi di

monitoraggio, di manutenzione o di interdizione al traffico a seconda della gravità e del pericolo. E’ necessario prevenire a Roma e nel Lazio, ma come in tutte le altre regioni italiane – conclude Benvenuti – le tragedie come quella che ha purtroppo duramente colpito Genova”.