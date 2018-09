Nuovo Dirigente all’Istituto Comprensivo di via Merope

Dopo aver svolto un egregio lavoro nella scuola di via Acquaroni nel quartiere Tor Bella Monaca il Preside Carmine Giammarini, ex consigliere municipale durante la giunta Scipioni nonché capogruppo PD, gli è stata affidata la reggenza dell’Istituto Comprensivo di Via Merope, a Torre Angela, attualmente è anche il Dirigente dell’Istituto Fermi di Frascati e dirigente.

“Mi impegnerò fortemente – ha affermato il neo Dirigente – affinché l’istituto sia accogliente e qualitativamente valido e questo forte dell’idea che la scuola è “degli studenti e per gli studenti” e serve ad assicurare loro le migliori condizioni per l’esperienza educativa scolastica. I discenti sono la promessa sulla quale investire per il futuro buono della società, a loro sono dedicati gli sforzi dei docenti del personale scolastico e soprattutto il mio in veste di Dirigente, tutti noi impieghiamo tante energie per aprire le loro menti alla cultura, come miglior dimensione umana dell’esistenza, come alimento per la mente che amplia gli orizzonti, che impedisce di subire la solitudine, che permette di entrare in contatto con idee nuove, con mondi e con persone diverse e lontane. Sono certo che gli insegnanti saranno degli importanti agenti di trasformazione e cambiamento attraverso un’azione responsabile, che non trascurerà mai l’affiancamento e il sostegno fondati sulla cura educativa, intesa come “farsi carico dell’Altro”, per accompagnarlo e aiutarlo a sperimentare il suo essere persona attraverso la relazione e il dialogo. Ringrazio il Direttore Generale per la fiducia accordatami e per l’enorme sforzo fatto dall’amministrazione nell’effettuazione di tutte le delicate e preziose operazioni effettuate nel corso dell’estate per consegnare agli studenti del Lazio una scuola moderna, efficiente e funzionale”.