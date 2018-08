Nebulizzare le aree verdi del V municipio. Sperimentazione a Centocelle

E’ attivo fino al 29 agosto 2018 a piazza San Felice da Cantalice a Centocelle, in via sperimentale, un sistema per rinfrescare le aree verdi dalla calura estiva.

La tecnica utilizzata è quella del raffrescamento evaporativo (tramite un impianto di nebulizzazione) e le operazioni sono svolte in collaborazione con Univpm Università Politecnica delle Marche (Dipartimento di Ingegneria e Scienze matematiche), l’ENEA, i volontari dell’associazione 100 e a capo Aps e l’Assessorato alle Politiche Ambientali del Municipio V.

“L’obiettivo – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Dario Pulcini – è quello di sperimentare sistemi per migliorare la qualità della vita nelle aree verdi pubbliche, diminuendo l’impatto della calura estiva”.

Dato che è una sperimentazione lo stesso Assessore ha invitato la popolazione “ad andare a provare l’efficacia del sistema e a compilare il questionario che viene consegnato, perché la ricerca possa tener conto anche della percezione degli utenti”.

Fino a mercoledì, dalle 10:30 alle 18:00, i sistemi saranno attivi.

“I Feedback raccolti nell’orario di massimo irraggiamento (indicativamente pausa pranzo) sono molto positivi” ha fatto sapere Giulia Ulpiani dell’Università Politecnica delle Marche.

“Se la ricerca avrà riscontri positivi – ha concluso Pulcini – installeremo tali sistemi a basso costo e basso consumo nei giardini del Municipio”.

Tanto per averne una idea un impianto come quello montato a piazza San Felice da Cantalice potrebbe costare attorno ai 2.000 euro.