“La lingua di Cori” di Pietro Vitelli

Domenica 18 febbraio alle ore 17.00 nel teatro comunale Luigi Pistilli a Cori sarà presentato l’ultimo lavoro di Pietro Vitelli “La lingua di Cori – Dizionario corese-italiano italiano-corese”, pubblicato da Herald Editore con introduzione firmata da Mons. Felice Accrocca, arcivescovo di Benevento e corese doc.

Oltre all’autore interverranno all’evento il sindaco di Cori Mauro De Lillis, l’assessore alla Cultura Paolo Fantini, Secondina Marafini, docente di greco e latino, Vincenzo Luciani, poeta e studioso di dialetti e lingue locali e Rino Caputo, docente universitario di Letteratura Italiana.

Un lavoro durato molti che va a concludere un opera di circa 20.700 lemmi, morfologia e grammatica, frasi esplicative. “Dal 2008 – racconta l’autore – ho letto e riletto tutto ciò che è stato pubblicato in corese, ho attinto alla memoria, alle storie familiari, alle interviste fatte a molti coresi anziani, ho teso l’orecchio ad ogni discorso dei parlanti il Corese. E ho cominciato a integrare il dizionario del 2006. Un lavoro di circa sette anni”.

La lingua identifica un popolo, una nazione, è con la lingua che si comunicano i bisogni, il dare e l’avere e soprattutto i sentimenti. Il corese è il fulcro della comunità di cori e del paese stesso.

“Il corese ci identifica come popolo – dice a tal proposito Vitelli – ci aiuta a rafforzare le nostre relazioni, ci accompagna nel presente e nel futuro, ci aiuta a capire anzitutto chi siamo. Il corese è la lingua che usiamo nei momenti della sofferenza e in quelli della gioia. Il mio è stato un lavoro quasi folle che spero possa in futuro essere proseguito da un altro folle o magari da un insieme di amanti della lingua, dei dialetti, del corese in particolare”.

Mons. Felice Acrocca, nell’introduzione del libro afferma “Notevolmente arricchito rispetto alle precedenti edizioni del 1997 e del 2006, il Dizionario Corese-Italiano di Pietro Vitelli, questa volta accompagnato anche dal Dizionario Italiano-Corese, è strumento prezioso, oltre che affettivamente coinvolgente, perché consente di apprendere la storia stessa del nostro paese, delle sue tradizioni, di molti dei suoi abitanti”.

Pietro Vitelli, è nato a Cori nel 1937. Ha vissuto a lungo in Piemonte come funzionario del Ministero delle Finanze di cui è stato poi dirigente nel Lazio e in Abruzzo nell’Agenzia delle Entrate. È stato Consigliere comunale a Roccamassima, Cisterna e Latina, Consigliere e Assessore al bilancio e programmazione della Provincia di Latina, Consigliere regionale del Lazio per due legislature. Della Regione Lazio è anche stato Assessore ai trasporti, energia e protezione civile. È stato Sindaco di Cori. Ha pubblicato: Il primo italiano in Canada, storia del missionario F. G. Bressani (1992), Amori di carta e inchiostro (1992); Acrostici consiliari (1993), Amore parola al plurale (1994), Muta il colore del tempo (1995), Libro dei limerick a Cori e Giulianello (1997), Poesie russe (1998), Tra il sogno e la memoria (2000), Addio dolce Abruzzo (2002), Canto d’amore per lilli (2002), Haiku, viaggio nella memoria da Maenza ad Auschwitz (2004), Enrico Tonti (Gaeta Italia 1647-Mobile, Alabama, USA, 1704, Padre dell’Illinois, dell’Arkansas e della Luisiana signore per veni anni della Valle del Mississippi (2004); Cori-Pefki, citta gemelle (2006), Parole dduci e mmare, Primo dizionario corese-italiano (1997), Uci e parole réntro mmine, Dizionario Corese-Italiano (2006) e Jò munno iterza stà ancora mméso a nnu (Il passato è tra noi) Versi in lingua madre; presentazione Alessandra Biscardi, Anonima Corese, Pair 2000 srl, Latina, 1994. Sue poesie sono inserite anche in varie antologie