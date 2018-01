James Kibet e Karolina Nadolska vincono l’ultima gara del 2017 della Capitale

Domenica 31 dicembre 2017 a Roma si è svolta la 7^ edizione della We Run Roma, organizzata dall’Atleticom ASD, sotto l’egida della FIDAL, e inserita nel calendario nazionale e insignita del riconoscimento di Silver Label, e con il patrocinio del CONI, di Roma Capitale e della Regione Lazio.

La manifestazione di corsa su strada competitiva sulla distanza di 10 Km e non competitiva sulle distanze di 10 e 5 Km, ha interessato un percorso scelto nelle principali strade della Città Eterna.

Gli atleti hanno goduto, di un pomeriggio con temperatura mite, ideale per una corsa podistica. Per il numero elevato di concorrenti per della prova competitiva su via delle Terme di Caracalla sono state utilizzate le griglie per agevolare la loro partenza, eseguite come da programma alle ore 14.00, mentre i concorrenti per la prova non competitiva di Km 5 si sono accodati ai primi. Nel medesimo evento del 31dicembre è stato immesso il Trofeo Citta’ di Roma.

L’arco gonfiabile utilizzato per la partenza e l’arrivo ha avuto in questa gara delle efficacie funzioni, in quando gli organizzatori hanno disposto per l’evento in un’andata e ritorno, i concorrenti al via si sono diretti verso il Circo Massimo lasciandosi alle spalle l’arco citato, mentre al termine della gara gli atleti sono arrivati nel senso contrario per ultimare la gara.

Il percorso gara competitiva e non di 10 km : Viale delle Terme di Caracalla, Piazza di Porta Capena, Via dei Cerchi, Via Luigi Petroselli, Via del Teatro Marcello, Piazza Venezia, Via del Corso, Via del Tritone, Via dei due Macelli, Piazza di Spagna, Via del Babuino, Piazza del Popolo, Via Gabriele D’Annunzio, Via Adamo Mickievicz, Viale dell’Obelisco, Viale delle Magnolie, Piazzale delle Canestre, Viale S. Paolo del Brasile, Via Vittorio Veneto, Piazza Barberini, Via del Tritone, Traforo Umberto I°, Via Milano, Via Nazionale, Via dei Serpenti, Via Cavour, Largo Corrado Ricci, Via dei Fori Imperiali, Piazza del Colosseo, Via Celio Vibenna, Via di S. Gregorio, Piazza di Porta Capena, Viale delle Terme di Caracalla. I luoghi più caratteristici di Roma sono stati raggiunti anche i concorrenti della 5 km.

Durante la mezzora della corsa lo speaker informava il pubblico presenta in via delle Terme di Caracalla l’andamento della gara. A metà percorso sia per gli uomini sia per le donne i probabili vincitori erano già individuati, nei tre atelti/e che avevano preso il vantaggio su tutti i concorrenti. L’ordine d’arrivo sia per gli uomini sia per le donne della We Run Roma si è delineato nell’ultimo tratto del percorso che ha portato gli atleti dal Colosseo al traguardo.

Cosi al traguardo categoria uomini: vince il Keniano James Kibet con il tempo di 29’01” al secondo posto si è piazzato Jaouad Tougane il Marocchino ha concluso la gara con 29’10” al terzo posto e primo degli Italiani Stefano La Rosa tempo 29’23”

Donne: vittoria della Polacca Karolina Nadolska 33’35” , seguita da Sara Dossena 33’38” e dall’inglese Lily Partridge 33’53”.

Tutte premiazioni (escluse quelle dedicate alle società) sono state eseguite a fine gara, compreso quella del Trofeo Citta’ di Roma, vinto dai primi romani giunti al traguardo, Ivan Valentini (31’39”) e da Sveva Fascetti (35’46”). Le premiazioni sono state effettuate da Daniele Frongia Assessore alle Politiche Sportive giovanili di Roma Capitale e Fabio Martelli presidente Comitato Fidal regionale Lazio.