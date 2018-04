Questo il programma di Incontri, letture, proiezioni dal 5 – 28 aprile 2018 al Teatro Biblioteca Quarticciolo (Via Castellaneta, 10 – tel. 0645460700 – email: quarticciolobibliotechediroma.it) nell’ambito della rassegna EUREKA! in biblioteca. Il bello della scienza a portata di mano Oltre 200 appuntamenti in 24 biblioteche dedicati alla divulgazione scientifica promossi da Roma Capitale – Assessorato alla

Crescita Culturale fino al 3 giugno.

5 aprile ore 17

L’arte come supporto alle cure

Con Pierpaolo Visentin. In collaborazione con i Musei scientifici del sistema museale di Roma Capitale

Utenza libera

7 aprile ore 18

Cinema e scienza

Domani (Francia,2015,118 min.)

Proiezione del film di Cyril Dion, Mélanie Laurent

Scheda film

Utenza libera

12 aprile ore 17

I vaccini

Conferenza a cura del dott. Gaetano Maffongelli, infettivologo Università di Tor Vergata

Utenza libera

12 aprile ore 17

Nati per leggere

Laboratorio sensoriale a cura di Chiara D’Aquila

Bambini 0-6 e famiglie

14 aprile ore 18

Cinema e scienza

Into the wild (USA, 2007, 148 min.)

Proiezione del film di Sean Penn

Scheda film

Utenza libera

19 aprile ore 19

Il vaccino non è un’opinione

Lettura di brani dal libro di Roberto Burioni a cura del Circolo di lettura

Utenza libera

21 aprile ore 18

Cinema e scienza

A spasso nel bosco (USA, 2015, 98 min.)

Proiezione del film di Ken Kwapis

Scheda film

Utenza libera

22 aprile ore 10

Passeggiata nel Parco di Tor Tre Teste con letture sul camminare

A cura dei Circoli di lettura delle biblioteche Rodari e Quarticciolo

Utenza libera

28 aprile ore 18

Cinema e scienza

Le meraviglie (Italia, 2014, 111 min.)

Proiezione del film di Alice Rohrwacher

Scheda film

Utenza libera