Il Cinema In Piazza. Il Programma dal 6 al 12 agosto

Ecco il programma dal 6 al 12 agosto 2018 de Il Cinema In Piazza al Porto Turistico di Roma a Ostia

(Terrazza C Lungomare Duca degli Abruzzi)

Proiezioni in lingua italiana

Lunedì 6 agosto

QUALUNQUEMENTE di Giulio Manfredonia (2011, 96 min)

Antonio Albanese porta sul grande schermo le gesta di uno dei suoi personaggi più famosi, Cetto La Qualunque. Volgare, disonesto, corrotto e fiero di esserlo, capace di becera propaganda, intimidazioni e truffe, a lui si affida la parte “furba” del paese di Marina di Sopra contro uno spettro che si aggira per la Calabria: quello della legalità.

Martedì 7 agosto

LA SIRENETTA di Walt Disney (1989, 83 min)

La sirenetta Ariel, figlia del Re Tritone, ha una voce melodiosa e sogna di vivere in superficie. Il padre non vuole che abbia contatti con gli umani, ma la sirenetta scorge su una nave che solca i mari Eric, se ne innamora e lo salva da una terribile tempesta. Per rivederlo stringe un patto con Ursula, una strega che aspira al dominio degli abissi: verrà trasformata in una creatura umana per tre giorni, entro i quali dovrà farsi dare un bacio d’amore dal principe; se ciò accadrà, Ariel resterà umana, altrimenti la sua anima apparterrà per sempre a Ursula…

Mercoledì 8 agosto

HAPPY FAMILY di Gabriele Salvatores (2010, 90 min)

I destini di due famiglie s’incrociano a causa dei figli quindicenni caparbiamente decisi a sposarsi. Un banale incidente stradale catapulta il protagonista-narratore, Ezio, al centro di questo microcosmo, nel quale i genitori possono essere saggi, ma anche più sballati dei figli, le madri nevrotiche e coraggiose, le nonne inevitabilmente svampite, le figlie bellissime e i cani cocciuti e innamorati.

Giovedì 9 agosto

ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE di Walt Disney (1951, 75 min)

In Inghilterra nella seconda metà dell’Ottocento, Alice, ragazzina curiosa, è distesa su un prato mentre la sorella maggiore le legge la lezione di storia. La bambina si addormenta e sogna di cadere in una buca. Entra così in un mondo fantastico in cui fa la conoscenza di personaggi curiosi: il Bianconiglio, la Regina di Cuori, il Cappellaio matto, il Brucaliffo…

Venerdì 10 agosto

CLAUDIO BIGAGLI presenta LA NOTTE DI SAN LORENZO di Paolo e Vittorio Taviani (1982, 107 min)

Nell’ondulata campagna toscana del 1944, percorsa dai brividi e dal terrore delle ultime fasi dellaliberazione dal fascismo, gli occhi di una bambina vedono e raccontano le vicende del paese di SanMiniato, con le case sul punto di saltare in aria, e la popolazione atterrita, raccolta negli scantinati di un edificio patrizio. I tedeschi hanno convinto il vecchio vescovo a raccogliere la gente nella cattedrale, promettendo che verrà risparmiata. Una parte, fra incertezze ed esitazioni, lo segue, ma una parte, capeggiata da Galvano – un fiero contadino che ha fiutato l’inganno – fugge per i campi,verso la libertà.

Sabato 11 agosto

KIKI CONSEGNE A DOMICILIO di Hayao Miyazaki (1989, 102 min)

Kiki è una giovane strega simpatica e un po’ maldestra. Compiuti i tredici anni deve lasciare casa e partire alla ricerca di una città in cui svolgere un anno di apprendistato. In compagnia dell’inseparabile gatto nero parlante Jiji, a cavallo della scopa di sua madre corredata con la radiolina di suo padre, Kiki arriva nella grande città di Koriko, che ha in serbo molte sorprese per la piccola strega.

Domenica 12 agosto

MILLION DOLLAR BABY di Clint Eastwood (2004, 132 min)

La trentenne Maggie Fitzgerald, che vuole ad ogni costo diventare campionessa di pugilato, irrompe nella vita dell’anziano e riluttante manager Frankie Dunn. Non più tanto giovane per quello sport violento, Maggie ha una spinta interiore capace di travolgere ogni resistenza. Frankie vede in lei, pur senza ammetterlo, la figlia che non incontro ormai da troppi anni. Inizia così il loro sodalizio, a cui si unisce anche il vecchio ex-pugile Scrap.

Bruno Cimino e Bruna Fiorentino