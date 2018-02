Florinda Nardi, la vita è una partita da giocare in squadra

Florinda Nardi Romana, nata a Roma nel quartiere Appio Latino, è professoressa universitaria a Tor Vergata di Letteratura Italiana per lo Spettacolo. Direttrice del Centro per l’insegnamento della lingua e della cultura italiane, a italiani e stranieri, è impegnata da sempre ad affrontare i problemi e i cambiamenti della società attraverso la ricerca scientifica, la promozione e diffusione della Cultura. Vive ai Castelli Romani con Simone e la loro bambina Isabella. Gioca ancora a pallavolo a livello agonistico perché convinta che la vita sia una partita da giocare in squadra. E in squadra sta impegnandosi in una partita inedita quella politica ed elettorale in lista per la Regione Lazio nella Lista civica Zingaretti. La competenza e l’entusiasmo sono ovviamente di tutto rispetto.

Ed ecco i punti di fondo che pensa di realizzare attraverso questo suo nuovo impegno, soprattutto in caso di elezione nel consiglio regionale.

• Abbiamo bisogno di un cambiamento per costruire un futuro più equo, più sostenibile, più prospero. Il futuro si cambia soltanto se cambiano le persone che lo stanno preparando, prima ancora di quelle che lo vivranno. Si cambia solo se cambiamo noi, si comincia dal singolo per poi unirsi nella forza di una comunità. • La legalità, l’onestà, il rispetto, la responsabilità, l’apertura al dialogo, il senso civico, lo spirito critico, così come la conoscenza, la competenza, la professionalità devono diventare l’abitudine, la consuetudine e la spontaneità del comportamento quotidiano per le generazioni del futuro. Il potere di rendere possibile tutto ciò è dato solo dalla Cultura.

• Abbiamo bisogno di una rivoluzione culturale. Dobbiamo smettere di dire che tutto è inutile, che non cambierà mai nulla, che lo sforzo del singolo è una goccia in mezzo al mare, dobbiamo r-esistere, maturare la consapevolezza che se tutti portassimo una goccia, il mare diventerebbe addirittura un oceano.

• Il futuro è anche necessario disegnarlo e immaginare quale sia la strada migliore per raggiungerlo, per non lasciarci trascinare dalla corrente, ma per orientarla.

E queste le sue linee guida:

LE ARTI COME RECUPERO DEI BENI COMUNI E FONTI DI BENESSERE SOCIALE. L’Arte, nella sua accezione più globale e in tutte le sue forme, deve entrare nelle piazze, nei cuori pulsanti di ogni comunità, e creare luoghi di aggregazione, sviluppando impresa e occupazione.

DIRITTO ALLO STUDIO E ALLA RICERCA DI BASE. Per il funzionamento e lo sviluppo del sistema universitario vi sono delle priorità largamente condivise avvertite dalla comunità accademica tutta come urgenti necessità: migliorare le condizioni lavorative della comunità accademica consolidando la filiera che dallo studio porta alla ricerca scientifica di base e poi applicata per una vera e tempestiva occupabilità.

TURISMO CULTURALE COME PROMOZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO E DELL’OCCUPAZIONE GIOVANILE. “La Regione riconosce il turismo come fenomeno integrato di sviluppo economico sostenibile, di promozione e valorizzazione del territorio, di crescita sociale e culturale della persona e della collettività” (Legge Regionale n. 13/2007, art. 1, comma 1). Molto è stato già fatto, è necessario proseguire in questa direzione insistendo sul valore aggiunto che la cultura può fornire al sistema turistico soprattutto se si innesca un circolo virtuoso tra formazione, produzione e sviluppo economico.

LO SPORT COME STRUMENTO DI SALUTE E BENESSERE FISICO, ECONOMICO E SOCIALE. Analogamente alle arti, lo Sport deve entrare nella vita di tutti e trasformarsi in strumento educativo, inclusivo e, insieme, produttivo. Si deve mirare ad aumentare le strutture sportive sul territorio nelle quali promuovere attività che siano insieme ludiche, inclusive, formative e professionalizzanti.

CREARE IMPRESA ECONOMICA E SOCIALE. È necessario abbattere il pregiudizio che la cultura non sia utile al mercato, che non produca. Non produce se si piega alle esigenze economiche snaturandosi, non produce se si svilisce o viene mercificata. Gli enti di formazione e alta formazione aggregati, per competenze e risorse diverse, agli operatori dell’associazionismo e della piccola imprenditoria come dell’artigianato locale possono diventare insieme produttori di start up di imprese economiche e sociali, se affiancate dagli operatori dei settori, capaci di creare professionalità e concrete opportunità di lavoro. In tutti i progetti sopra indicati, si possono individuare le modalità per creare impresa dalle attività individuate e produrre sviluppo economico e sociale.

