Fiera di Roma, via alla “tre giorni” dei Testimoni di Geova di Roma e Lazio

Parte domani, alla Fiera di Roma, il primo dei tre Congressi estivi del Testimoni di Geova di Roma e Lazio. “Sii coraggioso” è il tema dei lavori.

“Tema più che mai attuale – scrivono in un comunicato gli oprganizzatori – le difficoltà che giorno dopo giorno mettono a dura prova la nostra resistenza pretendono massimo coraggio. Famiglia, lavoro, crisi economica, rapporti sociali, tempo libero, social network: ogni voce di questo elenco reclama attenzione e coerenza. I Testimoni di Geova lo sanno bene ed è per questo che da domani, venerdì 20 luglio 2018, fino a domenica 22 luglio e negli altri due fine settimana successivi (27-29 luglio, 3-5 agosto) si ritroveranno per affrontare questo argomento così complesso nei Padiglioni 1 e 2 della Nuova Fiera di Roma, ingresso Est.”

Domani, per il primo di questi tre congressi, saranno impegnati quasi diecimila Testimoni, provenienti da tutto il Lazio e zone dell’Umbria e dell’Abruzzo.

“Dove trovare coraggio per affrontare le tante difficoltà di questo momento? – si legge ancora nel comunicato – E come dimostrarlo, questo coraggio? I principi biblici ancora una volta si dimostreranno più che mai attuali ed estremamente pratici. Discorsi, interviste e i tantissimi video (proiettati su maxischermi allestiti appositamente nei due padiglioni della Fiera) faranno scoprire, con l’aiuto della Bibbia, i tanti modi per superare con coraggio le difficoltà presenti e future. D’altra parte il coraggio è un argomento molto presente nelle Sacre Scritture. Perché, per esempio, Gesù disse a un padre disperato che aveva appena perso sua figlia: “Non aver paura”? Risponderà a questa domanda il discorso Nel pomeriggio di domenica 22 verrà proiettato “La storia di Giona, una lezione di coraggio e di misericordia”, un film spettacolare e entusiasmante su Giona, personaggio biblico tra i più noti, ma forse non conosciuto abbastanza.

“I lavori – fanno sapere gli organizzatori – inizieranno da venerdì a domenica alle 9.20 per concludersi alle 16.50 venerdì e sabato, e alle 15.50 domenica. Come sempre l’ingresso è gratuito e aperto al pubblico e non si fanno collette. I Testimoni di Geova sono otto milioni e mezzo nel mondo, e oltre 250 mila in Italia. Ai settanta congressi in programma questa estate in Italia (in 14 lingue), sono previsti più di trecentomila delegati. Per ulteriori informazioni si può consultare jw.org, il sito dei Testimoni di Geova tradotto in oltre novecento lingue (compresa quella dei segni)”.

Congresso 2018 “Sii coraggioso!” Fiera di Roma, Entrata Est (via Gustave Eiffel) 20-22 luglio