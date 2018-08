Decreto Milleproroghe e taglio fondi alle Periferie. Infuria la polemica

Sul Decreto Milleproroghe e sula scomparsa di 2 miliardi di fondi destinate dal prececdente Governo alle Periferie di numerose città italiane infuria la polemica

“Lo stop di Lega e M5s al bando periferie dei governi Renzi e Gentiloni, per riqualificare le aree più difficili delle nostre città, è uno schiaffo ai cittadini e un danno ai Comuni”. ha dichiarato un gruppo di deputati del Partito democratico. “Nel silenzio degli emendamenti del decreto Milleproroghe il governo di Salvini e Di Maio blocca il primo intervento di carattere strutturale per mettere mano alle periferie italiane. Un piano per cui 120 Comuni e Città metropolitane hanno ricevuto fondi per poter intervenire in situazioni come Corviale a Roma, Scampia a Napoli, l’hinterland milanese”. Interviene anche l’ex presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni: “L’ossessione di smontare le decisioni dei governi precedenti ora prende di mira le periferie. Togliere i soldi alle città per ripicca politica sarebbe una follia”.

Registriamo due prese di posizione la prima del presidente della Regione Zingaretti e la seconda è in un comunicato del Campidoglioi

PERIFERIE: ZINGARETTI, VERGOGNA TAGLIO DI 2 MLD INVESTIMENTI, NON RESTEREMO IN SILENZIO

“Se questo è il cambiamento l’Italia è proprio messa male. Dicono di stare dalla parte delle persone, ma oggi il Governo di Lega e Cinque Stelle cancella 2 miliardi di euro di investimenti per le periferie italiane, 40 milioni solo per Roma e provincia. Non resteremo in silenzio ad assistere a questa vergogna!”. Lo scrive sul proprio profilo Facebook il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Milleproroghe: Campidoglio, confermati i 18 mln per progetti periferie

“Nessuno stop per i progetti di Roma Capitale dedicati alle periferie della città. Così in una nota il Campidoglio in merito al Decreto Milleproroghe e ai finanziamenti previsti dal Governo. Roma Capitale usufruirà dei 18 milioni di euro previsti per attuare il progetto “De.Si.Re. – Decoro, Sicurezza, Resilienza” che prevede azioni che puntano a ricucire il tessuto urbano. In particolare, tra gli interventi previsti, e già annunciati, vi è la riqualificazione e il restauro conservativo dell’edificio Ex GIL di Ostia. Così un comunicato del Canmpidoglio.

Si resta in attesa di una interpretazione autentica del Governo.