Consumi, nel Lazio la spesa media è inferiore a quella nazionale

Quanto costa la spesa media di una famiglia italiana? E a quanto ammonta il costo di generi alimentari e bevande analcoliche nella nostra regione? A fare il punto su questi temi è una ricerca della Coldiretti, che ha pubblicato i risultati di una ricerca sulle abitudini degli abitanti dello Stivale; guardando la situazione del nostro territorio, il report messo a punto dall’associazione guidata da Moncalvo e Gesmundo rileva una spesa media inferiore a quella nazionale.

In Lazio spesa da 447 euro

Per la precisione, per attrezzare la tavola le famiglie laziali spendono all’incirca 447 euro al mese; un dato che si colloca praticamente a metà della classifica nazionale (il dato medio italiano è di 457 euro), e che si spiega sia con una contrazione generali dei consumi (legata anche alle difficoltà economiche del territorio, peraltro già evidenti sin dagli anni passati) che a una minore “propensione”, per così dire, alle provviste.

Il carrello della spesa alimentare

Secondo la Coldiretti, la tavola è una componente importante del bilancio familiare, e da solo l’aspetto alimentare assorbe in media ben il 18 per cento delle risorse mensili; analizzando le singole voci della spesa alimentare, nel corso dell’anno scorso il carrello tipico è stato riempito innanzitutto di prodotti afferenti alla tradizionale dieta mediterranea, visto l’aumento della spesa per l’olio d’oliva (+ 11 per cento rispetto al 2016), frutta e verdura (entrambe con 4 per cento di incremento), pane e pasta (più 1 per cento), nonché la riscossa della carne dopo anni di costante calo dei consumi (derivante anche da varie campagne “denigratorie” che ora hanno perso un po’ di effetto).

Carne, ma anche pane e ortaggi

In termini quantitativi, gli italiani spendono la porzione maggiore del proprio budget alimentare proprio per acquistare carne (94 euro), davanti a pane e pasta (76 euro), ortaggi (63 euro), latte, formaggi e uova (58 euro), frutta (43), pesce (39 euro), bevande (22 euro), zucchero e dolci (19 euro), oli e grassi (17 euro), caffè e the (14 euro) e piatti pronti (10 euro). Una tendenza, quella del ritorno a prodotti legati alle tradizioni gastronomiche nazionali, che l’associazione degli imprenditori agricoli interpreta in maniera positiva, ricordando i vantaggi della dieta mediterranea e soprattutto i nuovi valori record nella longevità nel nostro Paese, che ha raggiunto rispettivamente gli 80,3 anni per gli uomini e gli 85,2 anni per le donne grazie anche a uno stile di vita e di mangiare più salutare.

Per il Lazio consumi nella media

Come detto, il Lazio si posiziona all’incirca a metà classifica nazionale in termini di spesa (per la precisione, dodicesima regione su venti); a livello assoluto, le famiglie più spendaccione sono quelle della Valle d’Aosta, che ogni mese destinano 503 euro del proprio budget per solo acquisto di generi alimentari e bevande analcoliche, mentre dal vertice opposto della graduatoria ci sono i più oculati abruzzesi, che invece si limitano a “soli” 420 euro mensili.

Tra le regioni spicca l’Abruzzo

Bisogna comunque fare ancora alcune specificazioni, perché il valore nazionale dipende da notevoli differenze a livello regionale: se al Mezzogiorno i consumi per alimentari e bevande assorbono quasi un quarto della spesa familiare complessiva, è però al Nord Est che gli acquisti di cibo sono più alti. Vale a dire che nel primo caso è una sorta di “scelta” delle famiglie, mentre in altre aree la spesa è maggiore a causa dei prezzi più alti.

In Valle d’Aosta carrelli più cari

Le altre famiglie che vanno al risparmio sono quelle di Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Umbria (con spese che vanno da 424 a 434 euro), mentre sul podio delle famiglie che spendono di più salgono, insieme alla Valle d’Aosta, gli abitanti di Campania e Basilicata, rispettivamente con budget medi di 488 e 485 euro.