Città della Cultura del Lazio 2019

Stimolare i piccoli comuni a considerare la cultura come fattore fondamentale per la promozione del territorio, per la crescita economica, per lo sviluppo dell’imprenditoria locale e della coesione sociale. Con questi obiettivi dallo scorso anno la Regione Lazio ha indetto un Avviso Pubblico per la selezione della “Città della cultura del Lazio”.

“Il Lazio è terra di cultura e la cultura è alla base dello sviluppo, anche economico, del territorio – commenta il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Il progetto “Città della cultura del Lazio”, con un contributo di 100.000 euro da assegnare al migliore progetto, parte da questa convinzione e dall’idea che anche le piccole realtà possano trovare un proprio posto sul mercato culturale. È importante che le azioni culturali da intraprendere coinvolgano il numero più alto possibile di persone sul territorio ed essere, così, strumento concreto di relazione e di cittadinanza”.

“Bene questa seconda edizione di ‘Città della Cultura del Lazio’ – dichiara l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Gian Paolo Manzella – un’iniziativa che abbiamo preso dal modello della ‘Capitale Europea della Cultura’ e da quello italiano. E i risultati del primo anno confermano che è la strada giusta: 29 candidature, che hanno visto coinvolti 150 comuni. Numeri che ci fanno capire quanta qualità ci sia in questa regione e quanta voglia di lavorare sulla cultura e sui territori. Mai come oggi cultura è sviluppo, confronto, integrazione. E mai come oggi, in Italia, in Europa e nel mondo c’è bisogno di questo. ‘Città della Cultura del Lazio’ significa lavorare a questi valori. E farlo dal livello più vicino ai cittadini: la città, appunto.”

Le candidature per l’edizione 2019 potranno essere presentate via PEC entro il 10 settembre 2018 all’indirizzo cultura@regionelazio.legalmail.it. Possono partecipare tutti i comuni, in forma singola o associata purché contigui territorialmente, e le unioni di comuni. Sono ammessi alla selezione anche i soggetti che hanno concorso al titolo 2018, ad eccezione di quelli risultati vincitori. Al conferimento del titolo sarà concesso un contributo regionale dell’importo massimo di 100.000 euro, che non potrà superare il 90% del costo complessivo previsto per il programma proposto. Una quota, almeno pari al 10%, sarà quindi a carico dell’ente beneficiario.

Informazioni dettagliate e avviso pubblico integrale sono disponibili sul sito www.regione.lazio.it

La “Città della cultura del Lazio” è un progetto ideato nel 2016 (con la L.R. n. 17/2016, commi 46-52) e ispirato all’esperienza ormai trentennale della “Capitale europea della cultura” e alla sua traduzione a livello nazionale con il conferimento del titolo “Capitale italiana della cultura”.

In questo senso il primo Avviso Pubblico, bandito nel 2017 per il conferimento del titolo di “Città della cultura della Regione Lazio 2018”, si è rivolto anche ai piccoli centri non immediatamente identificabili con patrimoni culturali d’eccellenza, ma caratterizzati da una forte esigenza di ricercare, ripensare e rifondare la propria identità nella contemporaneità.

Il progetto vincitore per il 2018, selezionato tra 29 candidature che hanno coinvolto 150 comuni aggregati, è stato Novecento, presentato dal Comune di Colleferro in collaborazione con Artena, Labico, Paliano e Valmontone.

Novecento si è concentrato sulla rilettura della storia, dell’architettura, dell’arte e della filosofia espresse dal territorio nel secolo scorso, per riscoprire e prendere coscienza delle radici moderne. Il lavoro di lucido esame dei punti di forza e, soprattutto, degli aspetti di debolezza della realtà territoriale ha portato alla proposta di una nuova immagine della città capace di trasformare in attrattori anche gli aspetti apparentemente negativi che, modificati di segno e assimilati, hanno dato vita a una nuova e consapevole identità della città.

Le iniziative in programma hanno finora visto una serie di appuntamenti di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale.

Tra queste ricordiamo, a titolo d’esempio:

Allestimento di bus per conferenze itineranti tenute dai sindaci delle città vincitrici del titolo “Città della cultura della Regione Lazio 2018” (18 dicembre 2017)

La mostra “29 gennaio 1938” rievocativa dell’evento dello scoppio della fabbrica BPD (Colleferro 29 gennaio 2018)

Redazione di un Brand Book – contenente la genesi del Logotipo Città della Cultura della Regione Lazio Colleferro, le sue declinazioni, le modalità di utilizzo, il layout immagine coordinata, il banner ufficiale – e ideazione di un sito dedicato al progetto

Dalla fabbrica icona alla Urban Factory, una giornata di studi alla Sapienza Università di Roma (Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura, Facoltà di Architettura) dedicata alla storia e alla trasformazione delle più importanti fabbriche del Novecento, architetture industriali dalla potente carica estetica, considerate le cattedrali della contemporaneità. Tra i casi di studio delle fabbriche italiane condotte da diversi esperti un approfondimento speciale è stato realizzato da Marzia Marandola (Sapienza Università di Roma), Maurizio Morandi (Università di Firenze), Luca Calselli (architetto ed ideatore del Progetto Novecento), Flavia Lorello (Archivio Centrale dello Stato) ed è stato dedicato a Colleferro, città operaia costruita a partire dal 1935 su progetto dell’ingegnere Riccardo Morandi (14 febbraio 2018)

Presentazione del volume di Bianca Coggi Colleferro, Città nuova del Novecento. Ricostruzione della storia urbanistico-architettonica dalle origini ad oggi (Colleferro 24 marzo 2018)

Workshop di tesi di dottorato di ricerca: Colleferro città morandiana presso il Corso di laurea in Gestione del Processo Edilizio- Project management della Facoltà di Architettura, Sapienza Università di Roma (marzo-aprile 2018). Professore responsabile: Marzia Marandola (docente di Storia dell’Architettura) con Prof. Fabrizio De Cesaris (docente di Restauro dell’Architettura); con Prof. Maurizio Morandi (già docente di Urbanistica, Università di Firenze); con Arch. Luca Calselli; con Arch. Bianca Coggi; con Ing. Gianfranco Siniscalchi. In collaborazione con il Comune di Colleferro e con l’Archivio Centrale dello Stato (responsabile archivi di Architettura del Novecento Arch. Flavia Lorello).

Inaugurazione del rinnovato Museo Archeologico del territorio Toleriense. Tra i tanti materiali esposti, particolare risalto è stato dato alla sezione paleontologica con la ricostruzione spettacolare, in scala reale, di un Palaeoloxodon antiquus, elefante dalle zanne dritte (21 aprile 2018)

Festival dei Vizi e delle Virtù tra Labico e Colleferro, 13 – 15 luglio 2018

Regionando sulle radici, una festa che serve a ritrovarsi come comunità. Sono state invitate le regioni che hanno dato forza lavoro a Colleferro, dimostrando quanto quest’ultima sia una comunità multiculturale e viva (13-15 luglio 2018)

Presentazione del progetto all’interno del XXVIII Seminario e Premio di Cultura Urbana Camerino 2018, presso l’Università di Camerino (1-5 agosto 2018, l’intervento di Colleferro è previsto per la mattina 3 agosto)

Inoltre sono stati prodotti alcuni materiali di comunicazione differenziati in occasione della partecipazione ad alcuni eventi:

Borsa Internazionale del Turismo(Milano 11-13 febbraio 2018)

Vinitaly 2018, dove è stato realizzato anche l’evento Le Campagne Romane in occasione di Vinitaly (Verona 16 aprile 2018) per la promozione dei territori e dei loro prodotti

ArchWeek 2018 (Milano 23 – 27 maggio)

È in corso la realizzazione di un progetto multidisciplinare per la costituzione di una rete delle Città di Fondazione dell’epoca moderna che, partendo dall’esperienza maturata con “Città della cultura 2018”, possa ampliarsi al territorio regionale e nazionale. A settembre saranno presentati il progetto, il programma e la piattaforma di lavoro.

Si sta avviando la call for proposal per realizzare la mission fotografica e si sta lavorando allasceneggiatura del film Colleferro ‘900, prodotto da Filmedea, che racconta l’epopea della cittadina e del suo comprensorio, dagli inizi del XX secolo fino ai giorni nostri. Due video teaser sono già predisposti e divulgati.

Entro il 2018 saranno anche realizzati il Premio e il Workshop città morandiana (settembre 2018), mentre con Deliberazione di Giunta è stato istituito il Complesso Monumentale Città Morandiana, primo passo per definire la tutela e la valorizzazione del nucleo originario di fondazione della città.

Bruno Cimino e Bruna Fiorentino