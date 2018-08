“Bonificare subito canneto via Battistini”

“I cittadini che vivono in Via Mattia Battistini denunciano ormai da diversi anni lo stato di degrado e abbandono in cui versa l’area verde a ridosso della scuola Ulderico Sacchetto, conosciuta dai residenti come il canneto, dove una vegetazione incolta e la presenza di rifiuti abbandonati rendono questa area una sorta di foresta amazzonica. I cittadini già da tempo si sono mossi autonomamente presentando una petizione all’Amministrazione per richiedere una bonifica di questo luogo e per questo motivo, su richiesta dei medesimi visto anche l’immobilismo del Municipio Roma XIV, abbiamo presentato un’interrogazione per chiedere all’Amministrazione Capitolina quali azioni intende intraprendere al fine di bonificare l’area verde conosciuta come canneto, finalizzata a rimuovere il degrado e migliorare la qualità del luogo. Abbiamo altresì chiesto se è intenzione dell’Amministrazione Capitolina prendere in esame la possibilità di creare un vero parco pubblico per andare incontro alle esigenze dei residenti”.

Lo dichiarano Francesco Figliomeni presidente del gruppo Misto in Assemblea Capitolina e Valeria Marche membro del Comitato Cittadini.