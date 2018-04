BM: Roma7Volley salto in avanti, battuta Fenice 3-1. Playoff ora a due punti

Il pomeriggio pallavolistico al PalaGiorgi regala sempre grandi emozioni e lo scontro diretto tra la Roma7Volley e la Fenice Pallavolo si è rivelata una sfida tecnica-agonistica di altissimo livello. Seppur i parziali (25-14/25-16/21-25/25-23), indichino la squadra di casa padrona dell’incontro, nella seconda parte di gara i ragazzi di Giordani rientrano in partita, e l’incontro entusiasma il pubblico e genera suspense fino all’ultima azione.

La posta in palio è alta, in gioco c’è il sogno playoff, e la vittoria è l’unico modo per mantenerlo vivo, I giovani romasettini questo lo sanno bene e da subito sembrano meglio catechizzati per l’obiettivo, rispetto ad un avversario che subisce una partenza di gara veloce nel ritmo e nella continuità di gioco, lasciando annichilito il sestetto in campo della Fenice. Alla Roma7 riesce tutto, Perez incontenibile (mvp 17 punti) trascina la squadra, e Claudio Morelli (16 punti) e Fornaro (12 punti) lo seguono. I primi due set si chiudono con un risultato netto 25-14 il primo e 25-16 il secondo.

Nella seconda parte di gara la Fenice approfitta del calo romasettino, e nel terzo set s’impone 21-25. Gioca senza errori, al servizio trova debole la ricezione di casa, in attacco sfrutta il muro scomposto e la difesa torna reattiva. E’ Il preludio per l’assalto al quarto set e andare al tie-break, ma la Roma7 non sta a guardare, anzi torna ancor di più attaccata alla partita. La cronaca dell’ultimo parziale è un susseguirsi di emozioni figlie di tecnica e tattica dall’una e dall’altra parte, punto a punto su scambi lunghi fino al 23 pari, poi Roma dimostra di avere quel quid in più per ottenere la vittoria. Il regista Giulio Morelli (9 punti di cui 4 aces), sostituito da Mattia Bianchi a metà set per freddare gli animi agonistici, rientra lucido nella fase più calda e distribuisce gli ultimi palloni, per arrivare all’azione finale della Fenice fermata dal muro imperioso di Sokolowski (10 punti). Finisce 3 a 1 per la Roma7 e il sogno play off resta vivo.

La prossima giornata sarà l’ultima trasferta della stagione per la Roma7Volley, e il calendario la vuole in Campania nel difficile campo di Cimitile, compagine in lotta per la salvezza, e sarà un’altra finale.

Giovanni Fornaciari