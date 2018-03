Appuntamento giovedì 8 marzo alle 15,00 nella Biblioteca Storica Nazionale dell’Agricoltura (Roma, Via XX Settembre 20). Paola Beria e Marco Sarandrea presenteranno un interessante manuale, (Fefè editore) di facile consultazione, per prendersi cura dei propri bambini con azione preventiva e/o curare piccoli disagi.

Tutti gli interessanti di erboristeria e gemmo terapia, che conoscono per fama Marco Sarandrea, apprezzeranno questo libro con una sua introduzione, scritto da Paola Beria – Bambini e piante medicinali – Manuale per proteggere la salute dei piccoli con gemmoterapia, fitoterapia e oli essenziali. Così scrive la Beria – I bambini, ancora più degli adulti, in quanto puri e non ancora contaminati dalla chimica, reagiscono molto bene e velocemente alle piante medicinali, irrobustendosi e diventando degli adulti più forti e resistenti, senza subire i temuti effetti collaterali. Per questi motivi e come mamma di due bambini, ho voluto scrivere questo manuale pratico che possa aiutare i genitori e gli studiosi nel delicato mondo del bambino, a curare le più comuni e banali affezioni (otite, tosse, enuresi, coliche, pidocchi…). I consigli indicati per i piccoli possono essere validi anche per gli adulti, solo variandone le dosi. –

All’inizio del XVI secolo Paracelso lavorò su“l’anima dei vegetali” cioè la fonte delle loro virtù terapeutiche. Oggi abbiamo il problema di rendere idonee, oggi come e meglio di allora, ricette valide ed essenziali per la salute, in laboratori artigiani con piante officinali pazientemente raccolte in zone non contaminate.

E’ questo il terzo titolo della collana NATURAL•ITER diretta da Marco Sarandrea.

https://www.fefeeditore.com/collana/pagine-vere/615-bambini-e-piante-medicinali.

L’autrice, Paola Beria, è nata a Torino dove si è laureata in Chimica. Dopo una lunga esperienza professionale in multinazionali del settore, si è dedicata con passione allo studio della terapie naturali. Ha frequentato la scuola di Naturopatia presso l’AICTO (Associazione Internazionale di Clinica e Terapia Olistica), in convenzione scientifica con il Dipartimento di Chimica della Sapienza Università di Roma. La sua specializzazione è in fitoterapia, gemmoterapia e oli essenziali. È docente presso il Master in Sostanze Organiche Naturali della Sapienza Università di Roma e presso il Master di Erboristeria Dell’istituto di Alta Formazione Di Roma e la Scuola di Naturopatia Giordano Bruno. Viene invitata regolarmente come relatrice in convegni scientifici del settore. Svolge la professione di naturopata.

Il prefatore, Marco Sarandrea dirige la secolare industria di famiglia a Collepardo (Frosinone) che dal 1918 (cento anni fa) produce liquori, prodotti erboristici e fitoderivati. Esperto in erboristeria (fitochimica e pratica), collabora con le Università La Sapienza e Tor Vergata (Roma) e della Tuscia. Presidente dell’Associazione Hortus Hernicus, fondatore dell’Accademia di Arti Erboristiche, è docente anche alla comunità monastica del Monte Athos. Per Fefè Editore cura la collana Natural•Iter di cui il libro di Paola Beria è il terzo titolo. Gli altri due: Le ricette delle streghe/magia alchimia erboristeria in protocolli notarili del XVI secolo di Alberto Porretti e Erba magica/tradizione religione scienza dell’Erba di San Giovanni di Liviana Messina.

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/179

Fin dal 1848, anno di nascita del Ministero dell’Agricoltura e del Commercio, che aveva il difficile compito di armonizzare i diversi sistemi amministrativi degli Stati annessi al Regno Sabaudo, particolare considerazione fu data alla raccolta di opere e di pubblicazioni provenienti dalle aree scientifiche, tecniche e giuridiche comunque collegate con il mondo dell’agricoltura. Vengono così gettate le basi per la costituzione della biblioteca che da allora segue di pari passo le alterne vicende del Ministero: trova una nuova sistemazione nel 1871, a Roma, nel Palazzo della Stamperia; grazie a studiosi e uomini di cultura, tra Ministri e dirigenti amministrativi, essa si apre agli studiosi esterni e arricchisce notevolmente il suo patrimonio bibliografico; nel 1913 viene collocata definitivamente nella sua sede attuale, nel Palazzo dell’Agricoltura, in via XX Settembre. Il patrimonio librario della Biblioteca pur essendo specializzato, non è settorializzato e si apre ad una visione sociale, giuridica ed anche letteraria del fenomeno agricolo.

La Biblioteca dispone anche di un pregiato fondo antiquario, di un cospicuo fondo fotografico d’epoca e di una raccolta importante di mappe e carte geografiche. Attualmente la Biblioteca fa parte del Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN) e aderisce al Polo delle Biblioteche Pubbliche Statali di Roma (sigla RML/21).

Carla Guidi