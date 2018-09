5 settembre. Le leggi razziali fasciste e l’art. 34 della Costituzione repubblicana

Oggi, 5 settembre 2018, ricorre l’ottantesimo anniversario dell’entrata in vigore del Regio decreto legge n. 1390 del 5 settembre 1938 (il primo dei molti decreti che fecero seguito alla pubblicazione, nell’agosto dello stesso anno, del Manifesto degli scienziati sulla razza e all’immediato successivo censimento degli ebrei italiani eseguito dalle prefetture del Regno) – che fissava “Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista”. L’effetto immediato di quel decreto, che riguardava propriamente la scuola, fu l’espulsione di tutti gli alunni e studenti di “razza ebraica”, da tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado, nonché il licenziamento in tronco di tutti i docenti di “razza ebraica”.

Oltre alle migliaia di studenti che furono costretti a lasciare la loro scuola e i loro compagni di studi, il provvedimento rappresentò un radicale improvviso impoverimento della cultura e della scienza italiane. Infatti, tra i docenti costretti a lasciare la cattedra universitaria, si annoverano figure che costituivano allora alcune tra le migliori menti nei vari campi del sapere: fisica, chimica, medicina, matematica, storiografia, psichiatria, letteratura.

Alcuni di questi scienziati e intellettuali ebrei emigrarono negli Stati Uniti: Emilio Segrè, Achille Viterbi (padre di Andrea Viterbi), Bruno Pontecorvo, Bruno Rossi, Ugo Lombroso, Giorgio Levi Della Vida, Mario Castelnuovo-Tedesco, Vittorio Rieti, Camillo Artom, Ugo Fano, Roberto Fano, Salvatore Luria, Renzo Nissim, Piero Foà, Luigi Jacchia, Guido Fubini, Massimo Calabresi, Franco Modigliani. Altri troveranno rifugio in Gran Bretagna (Arnaldo Momigliano, Elio Nissim, Uberto Limentani, Guido Pontecorvo); in Palestina (Umberto Cassuto, Giulio Racah); o in Sudamerica (Carlo Foà, Amedeo Herlitzka, Beppo Levi, Renzo Massarani). Con loro lasceranno l’Italia anche Enrico Fermi e Luigi Bogliolo, le cui mogli erano ebree.

Chi decide di rimanere in Italia è costretto ad abbandonare la cattedra. Tra questi: Tullio Ascarelli, Walter Bigiavi, Mario Camis, Federico Cammeo, Alessandro Della Seta, Donato Donati, Mario Donati, Marco Fano, Gino Fano, Federigo Enriques, Giuseppe Levi, Benvenuto Terracini, Rodolfo Mondolfo, Adolfo Ravà, Attilio Momigliano, Gino Luzzatto, Donato Ottolenghi, Tullio Terni e Mario Fubini. Alcuni, come il grande matematico Tullio Levi Civita, troveranno rifugio presso l’Accademia delle scienze del Vaticano.

Il resto della storia lo conosciamo bene: alla cacciata e alla discriminazione faranno seguito, a partire dall’invasione nazista in Italia e dalla nascita della Repubblica Sociale Italiana (settembre 1943), la persecuzione, l’arresto, la deportazione, lo sterminio.

Quando, alcuni anni dopo, i Padri Costituenti dovranno scrivere la Costituzione repubblicana (giugno 1946 – dicembre 1947), fu proprio nel ricordo di quel funesto 5 settembre 1938 che, quale inizio dell’art. 34 del testo costituzionale, scriveranno una semplicissima e brevissima frase: “La scuola è aperta a tutti”. Ciò per sottolineare, in maniera netta e comprensibile a chiunque, la totale discontinuità e contrapposizione tra la scuola di uno Stato totalitario, basata sulla discriminazione delle minoranze, e la scuola di uno Stato democratico, fondata sull’accoglienza, l’inclusione, l’eguaglianza delle opportunità e la valorizzazione dei diversi talenti individuali.

Bisogna aggiungere che i nostri Padri Costituenti (tra i quali vogliamo ricordare personalità diversissime tra loro, ma concordi nel costruire le fondamenta comuni della democrazia: De Gasperi, Togliatti, Nenni, Terracini, Calamandrei, Einaudi, Croce, Fanfani, Moro), non solo dimostrarono buona memoria nello scrivere il testo dell’art. 34, ma si rivelarono anche lungimiranti. Non scrissero infatti “La scuola è aperta a tutti i cittadini”, ma semplicemente “La scuola è aperta a tutti”, ciò significa anche a chi non è cittadino, ma si trova nel nostro Paese perché immigrato, rifugiato, profugo o per altri motivi. La nostra legislazione, infatti, grazie all’art. 34 della Costituzione, riconosce il diritto-dovere all’istruzione a “tutti” coloro, soprattutto minori (ma anche adulti), che si trovano sul territorio nazionale. E, in particolare per quanto riguarda i minori, essi sono soggetti all’obbligo scolastico a prescindere dalla regolarità o meno della loro situazione. Il D.P.R. n. 394 del 1999, infatti, stabilisce chiaramente che i minori stranieri presenti sul territorio italiano hanno il medesimo diritto-dovere all’istruzione che posseggono i minori italiani, indipendentemente dalla regolarità della loro posizione.

Di ciò è necessario ricordarsene, soprattutto dopo un’estate (questa del 2018) funestata da un’orribile caccia (con episodi drammatici verificatisi in quasi tutte le regioni italiane) allo straniero di pelle nera. La discriminazione nei confronti delle minoranze e dei diversi, purtroppo, è sempre incombente in una nazione che tende, spesso e volentieri, a dimenticare il proprio passato.

Francesco Sirleto